Sept disparus après le naufrage d'un bateau sud-coréen au large du Japon

L'équipage a prévenu les garde-côtes tôt mercredi que le navire chavirait et a demandé de l'aide près de l'île de Mutsure, au large de la côte sud-ouest du Japon, selon la NHK.

Dans les images publiées par la NHK, on voit la coque rouge renversée d'un bateau, un radeau de sauvetage et un navire des garde-côtes ballottés par de fortes vagues et un hélicoptère qui survole le bateau.

L'article ne précise pas quels produits chimiques étaient transportés par le bateau ni ne donne d'informations sur une potentielle fuite.