Sept morts, 75 blessés dans l'explosion d'une usine de feux d'artifice en Inde

Au moins sept personnes sont mortes et 75 personnes ont été blessées mardi par une vaste explosion dans une usine de feux d'artifice dans l'État du Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde, ont indiqué les autorités.

"Nous pouvons confirmer sept décès jusqu'à présent", a déclaré un responsable de l'hôpital du district de Harda, sous couvert de l'anonymat car non autorisé à parler aux médias. "Nous avons admis 65 blessés et en avons transféré dix autres vers un plus grand hôpital".

Des images diffusées par les chaînes de télévision indiennes montraient des flammes s'élevant haut dans le ciel après l'explosion de l'usine. Des dizaines d'ambulances ont été envoyées sur place ainsi que des hélicoptères de l'armée pour évacuer les blessés.