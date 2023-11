Sept morts dans une fusillade et combats contre le M23 dans l'Est de la RDC

Au moins sept personnes ont été tuées dans des échanges de tirs samedi soir dans le Nord-Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, où des combats opposaient par ailleurs dimanche l'armée à des rebelles du M23, a-t-on appris de plusieurs sources locales.

Les circonstances de la fusillade, survenue dans le territoire de Nyiragongo, dans un camp de déplacés juste au nord de la capitale provinciale Goma, sont confuses.

"On n'a pas identifié les auteurs", a déclaré une source hospitalière, en faisant état de sept morts - quatre civils et trois militaires - et onze blessés.