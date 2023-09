Sept oeuvres d'art rendues aux héritiers d'un collectionneur juif tué par les nazis

Plus de 80 ans après la mort au camp de concentration de Dachau de l'artiste et collectionneur juif Fritz Grünbaum, et sous la pression de la justice américaine, des musées et collections d'art, dont le célèbre MoMA de New York, ont restitué mercredi à ses héritiers sept œuvres d'art volées par les nazis.

Officialisée lors d'une cérémonie au parquet de Manhattan, à New York, la restitution des dessins d'Egon Schiele (1890-1918), figure de l'expressionnisme autrichien, représente une victoire importante pour les héritiers de Fritz Grünbaum, qui se battent en justice depuis des années pour recouvrer la possession de ses œuvres.