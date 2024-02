Série de frappes israéliennes autour de Rafah, au moins sept morts

Une série de frappes aériennes israéliennes ont été entendues dans la nuit de dimanche à lundi à Rafah, ville de la bande de Gaza à la frontière avec l'Egypte, ont constaté des journalistes de l'AFP et des témoins.

Elles ont touché six maisons et deux mosquées, selon un premier bilan de sources de sécurité palestiniennes et de témoins.

Le ministère de la Santé du Hamas a assuré que ces frappes avaient au moins fait sept morts.

Un porte-parole militaire israélien, contacté par l'AFP, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.