Si l'IA devait détruire l'humanité, comment s'y prendrait-elle ?

L'intelligence artificielle menace l'humanité d'"extinction", préviennent des experts et entrepreneurs de ce secteur en plein essor, appelant à une prise de conscience. Mais ce scénario catastrophe encore lointain est-il crédible ?

Le cauchemar, inspiré par d'innombrables films de science-fiction, débute lorsque les machines voient leurs capacités dépasser celles des humains et échappent à tout contrôle.

Selon sa "théorie du trombone", si une IA avait par exemple pour but ultime d'optimiser la production de cet accessoire de papeterie, elle finirait par couvrir "d'abord la Terre puis des morceaux de plus en plus importants de l'Univers avec des trombones", illustre-t-il.

Nick Bostrom est un personnage controversé, après avoir affirmé que l'humanité pouvait être une simulation informatique, ou soutenu des théories proches de l'eugénisme. Il a aussi dû s'excuser récemment pour un message raciste envoyé dans les années 90, qui avait refait surface.

Pourtant, ses idées sur les dangers de l'IA restent très influentes, et ont inspiré à la fois le milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, et le physicien Stephen Hawking, décédé en 2018.