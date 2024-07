Sierra Leone: après le mariage des enfants, interdisez l'excision, disent des militantes

La Sierra Leone vient d'interdire le mariage des enfants. Les défenseurs des droits des filles et des femmes applaudissent cette avancée, mais déplorent qu'elle n'aille pas de pair avec l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines.

Une nouvelle loi promulguée mardi criminalise le mariage des enfants de moins de 18 ans et expose les contrevenants à au moins 15 ans de prison et une amende d'au moins 50.000 leones (2.083 euros).

La Sierra Leone, pays de près de neuf millions d'habitants parmi les plus pauvres du monde, accuse des taux de mariage et de grossesse avant l'âge adulte parmi les plus élevés de la planète.

"Ce que nous disons, c'est: bon boulot", dit Josephine Kamara, 31 ans, à propos de l'interdiction des mariages précoces. "Mais cela n'occulte pas l'existence d'une pratique qui perpétue de tels mariages", à savoir les mutilations, ajoute la directrice plaidoyer de l'organisation de défense des droits des filles et des femmes Purposeful (Résolues) dans un entretien par téléphone avec l'AFP.

Ces mutilations incluent l'ablation partielle ou totale du clitoris (excision), ou plus largement des organes génitaux externes, ou tout autre blessure des organes génitaux. En dehors de la douleur, elles peuvent avoir de graves conséquences: infections, saignements, et plus tard stérilité et complications en couches.

En Sierra Leone, 83% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi de telles mutilations, indique une enquête nationale de 2019.