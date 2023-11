Sierra Leone: chasse à l'homme après les affrontements ayant fait 13 morts dans l'armée

"Nous avons lancé une chasse à l'homme pour retrouver tous ceux qui sont impliqués dans l'attaque et parmi lesquels se trouvent des soldats en activité ou à la retraite", a dit à la presse le porte-parole de l'armée, le colonel Issa Bangura.

Le gouvernement sierra-léonais traque lundi les responsables encore en fuite des affrontements qui ont fait 13 morts la veille dans les rangs de l'armée loyaux au pouvoir et qui ont été orchestrés par d'autres militaires, a dit le porte-parole de l'armée.

"Certains membres du personnel militaire ne sont pas loyaux envers le gouvernement et le président, malgré le serment qu'ils ont prêté", a dit le colonel Bangura.

Il a précisé plus tard au téléphone à l'AFP que 13 soldats avaient été tués et 8 autres grièvement blessés dans les combats, principalement en défendant les casernes.

Quelques "poches" où seraient retirés les fuyards subsistent à la périphérie de Freetown, a-t-il dit, mais "nous voulons rétablir la loi et l'ordre le plus vite possible".

Freetown a connu dimanche plusieurs heures de confrontation armée entre les forces de sécurité et des inconnus qui ont tenté avant le lever du jour de forcer une armurerie militaire. La prison centrale et d'autres établissements pénitentiaires ont été pris d'assaut et des dizaines de détenus semblent s'en être échappés.

Le président Julius Maada Bio est apparu dans la soirée à la télévision d'Etat pour assurer que "le calme (était) rétabli", et que la plupart des responsables avaient été arrêtés.