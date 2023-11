Sierra Leone: les autorités traitent les affrontements de dimanche comme une tentative de coup d'Etat

Les évènements ont fait 21 morts, dont 14 soldats et trois assaillants, a-t-il dit. Treize militaires et un civil suspectés d'être impliqués dans cette tentative sont en détention, a-t-il ajouté.

"Les services de sécurité me disent à présent que les évènements du 26 novembre pourraient bien être une tentative avortée de coup d'Etat (...) Ces gens pourraient avoir eu l'intention d'attenter illégalement et de renverser le gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone", a déclaré à ses côtés le ministre de l'Information Chernor Bah.

Freetown a connu dimanche plusieurs heures de confrontation armée entre les forces de sécurité et des hommes qui ont tenté de forcer une armurerie militaire. La prison centrale et des postes de police ont été pris d'assaut et des centaines de détenus s'en sont échappés.

La police a publié mardi les photos et les identités de 32 hommes et 2 femmes recherchés comme "fugitifs", dont des soldats et des policiers.

- Soutien de la Cedeao -