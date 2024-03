Signé Giltay: la transition énergétique selon Barack Obama

Le charbon représentait 46% de la consommation énergétique du pays. "Quand j'en ai quitté la présidence, cette part était divisée par deux". Pour autant, il ne fait pas d'angélisme. Pour lui, la transition énergétique ne peut pas se faire contre les citoyens. Aux États-Unis, dit-il, tout le monde conduit, mais tout le monde ne peut pas se payer une Tesla.

Augmenter le prix des carburants fossiles pour pousser les gens à aller vers les énergies renouvelables risque de créer des résistances fortes à la transition énergétique. Il n'a pas fait allusion à son successeur, Donald Trump, sinon pour dire que ses actions parlent d'elles-mêmes, rappelant qu'il avait interrompu ses propres programmes avant que Joe Biden ne les reprenne.

Pour lui, les déclarations anti-establishment qui se répandent dans le grand public freinent les évolutions nécessaires. Mais là aussi, il faut montrer à la population ce qui est positif et lui apporter des solutions. On agit mieux, a-t-il lancé, par espoir que par désespoir. Et pour cela, il faut une économie florissante. Quand nourrir votre famille est votre préoccupation principale, sauver un animal n'a pas d'importance, pas plus que sauver la forêt.