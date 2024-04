Signé Giltay: les Américains ne sont peut-être plus les maîtres du monde, mais sans leur aide, rien n'est possible

Pourquoi une telle attente ? À cause des Républicains et notamment des fidèles de Donald Trump. Aux États-Unis comme en Belgique, le régime est bicaméral : il y a une Chambre et un Sénat. Mais là-bas, leur pouvoir est le même. Pour que le Congrès prenne une décision, il faut une majorité dans les deux chambres. Et Joe Biden n'a pas d'instrument juridique pour passer outre. Or, le Sénat est démocrate et la Chambre républicaine. Et Donald Trump, qui trouve qu'on en fait trop pour l'Ukraine, usait de son influence pour tout bloquer.

Le président de la Chambre, le républicain Mike Thompson, élu de justesse à ce poste, était pris entre deux feux. Plutôt favorable à l'Ukraine, il était menacé par Trump de perdre son perchoir. À force de négociations avec la Maison Blanche, il a accepté le 20 avril de libérer les fonds, déclarant : "Je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer nos garçons se battre".

L'adoption par le Sénat n'était plus qu'une formalité, c'est donc chose faite. Joe Biden a dit qu'il promulguerait rapidement ce texte. Les premières livraisons d'armes ne pourraient prendre que quelques jours. La situation devrait donc évoluer sur le front. Mais les Ukrainiens ont d'autres soucis, comme le manque de soldats, face à la déferlante de chair à canon que lui opposent les Russes.