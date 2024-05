Signé Giltay: l'état d'urgence décrété après des émeutes meurtrières en Nouvelle-Calédonie

La nuit a été plus calme et l'état d'urgence décrété par le Président Macron est entré en vigueur à 5 heures du matin, heure locale. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le déploiement de l'armée, l'interdiction de TikTok et a souligné l'objectif de sécuriser les ports et les aéroports, après deux nuits d'émeutes qui ont fait 4 morts, dont un gendarme.

Les indépendantistes et loyalistes ont appelé au dialogue, et le Président Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité à l'Elysée, suivi d'une visioconférence avec les élus calédoniens. Gabriel Attal, ayant récupéré le dossier des mains du ministre de l'Intérieur, a proposé de recevoir les différents protagonistes à Paris.