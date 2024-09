A Singapour, le pape appelle à protéger "la dignité des travailleurs migrants"

"Je souhaite qu'une attention particulière soit accordée aux pauvres, aux personnes âgées (...) et à la protection de la dignité des travailleurs migrants, qui contribuent beaucoup à l'édification de la société, et auxquels il faut garantir un salaire équitable", a déclaré François dans un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique.

Singapour compte plus de 300.000 travailleurs migrants, pour la plupart originaires du Bangladesh, d'Inde ou de Chine, qui contribuent, contre un maigre salaire, à la construction de ses imposants gratte-ciels et de ses vastes infrastructures.

Depuis son élection en 2013, le pape argentin s'est affiché en fervent défenseur des migrants et des réfugiés, multipliant les appels pour l'accueil et l'amélioration de leurs conditions de vie.

- "Justice sociale" -

Jeudi matin, Jorge Bergoglio, 87 ans, a été reçu officiellement au Parlement avant de s'entretenir avec le président Tharman Shanmugaratnam et le Premier ministre Lawrence Wong. Il s'est vu offrir une orchidée à son nom, fleur emblème du pays.

Dans son discours, il a souligné l'importance d'une société basée sur la "justice sociale" et le "bien commun" en appelant les dirigeants à "poursuivre ces efforts" pour "améliorer les conditions de vie des citoyens grâce à des politiques de logement public, à un enseignement de qualité et à un système sanitaire efficace."

Singapour, État indépendant depuis 1965, est l'un des pays les plus développés d'Asie notamment en matière d'industrie et de technologie. L'île tropicale abrite une majorité de Chinois et d'importantes minorités malaises, indiennes et eurasiennes. Les chrétiens représentent environ 19% de la population, à majorité bouddhiste.

Le pape n'a pas évoqué les critiques sur le respect des droits de l'homme et la sévérité de son système judiciaire, qui applique toujours la peine capitale.

Il a salué "l'engagement en faveur du développement durable" de Singapour et "la recherche de solutions innovantes pour relever les défis environnementaux (qui) peut encourager d’autres pays à faire de même".

En fin de matinée, des dizaines de fidèles faisaient déjà la queue devant le stade national, où François présidera une grande messe à 17H15 (09H15 GMT), a constaté l'AFP.

Roslan RAHMAN

"Je crois que je vais pleurer quand je le verrai. Je suis déjà très émue", confie Welinda Elorde, 56 ans, femme d'affaires philippine qui espère que voir le pape l'aidera à guérir définitivement du cancer.

Malgré ses problèmes de santé et le rythme effréné de ce voyage, le plus long et lointain de son pontificat, le chef de l'Eglise catholique est apparu en bonne forme, défiant les pronostics et les doutes sur sa capacité à endurer un tel périple et répondant avec le sourire aux nombreuses sollicitations.

Cette tournée de 12 jours s'achèvera vendredi après un périple de 33.000 km dans quatre pays (Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor oriental et Singapour).