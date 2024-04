Sirènes d'alerte et détonations à Jérusalem, explosions à Damas

Plusieurs détonations suivies de sirènes d'alerte ont retenti dans la nuit de samedi à dimanche à Jérusalem et des explosions ont été entendues à Damas. C'est ce qu'ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les Etats-Unis ont abattu des drones tirés depuis l'Iran et visant Israël, ont indiqué des médias américains citant des responsables anonymes. La défense antiaérienne des Etat-Unis a intercepté plusieurs drones tirés par l'Iran, ont notamment rapporté les chaînes de télévision CNN et ABC, sans préciser le nombre d'engins abattus et au-dessus de quels territoires ces opérations ont eu lieu.