Sissi et Abdallah II réclament l'arrêt "immédiat" de la guerre à Gaza

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie ont réclamé jeudi au Caire l'arrêt "immédiat" du conflit dans la bande de Gaza, accusant Israël d'y infliger une "punition collective" visant à "affamer" les Palestiniens et les "forcer au déplacement", rapporte Amman.

"L'Égypte et la Jordanie rejettent la politique de punition collective à travers le siège, la faim imposée et le déplacement forcé" des habitants du territoire pauvre et surpeuplé, a annoncé le palais royal jordanien.

Les deux dirigeants arabes ont également mis en garde contre "une catastrophe régionale" en cas de "propagation" du conflit.