Sissi et Erdogan ouvrent "une nouvelle page" dans leurs relations après une décennie de brouille

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et turc Recep Tayyip Erdogan ont annoncé mercredi au Caire ouvrir "une nouvelle page" dans leurs relations après plus d'une décennie de brouille.

Une décennie plus tard, le dirigeant turc a été accueilli avec les honneurs par son homologue égyptien à son atterrissage à l'aéroport du Caire.

Les deux hommes ont ensuite signé plusieurs accords, plaidant tous deux pour "une nouvelle étape dans les relations", une augmentation des échanges commerciaux "à 15 milliards de dollars par an sous quelques années" et une coopération diplomatique au Moyen-Orient et en Afrique.

Si le torchon a longtemps brûlé --l'Egypte et la Turquie soutiennent deux gouvernements rivaux en Libye et ne se sont que récemment réconciliés sur le dossier soudanais--, les relations commerciales sont restées au beau fixe: Ankara est le cinquième partenaire commercial du Caire.