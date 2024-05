Sit-in d'une quarantaine d'étudiants flamands à Bruxelles

Une quarantaine d'étudiants de plusieurs universités (VUB, UGent, KU Leuven en UAntwerpen) ont manifesté mercredi aux abords du siège du Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR, conseil interuniversitaire flamand), situé Galerie Ravenstein à Bruxelles. Par leur action, ces étudiants veulent appuyer leur demande aux recteurs des universités flamandes d'un boycott académique général vis-à-vis d'Israël et d'une suspension des liens noués avec les institutions israéliennes. Ils demandent aussi aux universités de faire pression au niveau belge et au niveau européen pour que l'accord d'association entre l'UE et Israël soit suspendu.