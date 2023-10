Sitôt dotée d'un speaker, la Chambre américaine adopte une résolution en soutien à Israël

Le texte, affirmant le soutien des Etats-Unis à l'Etat hébreu qui "se défend contre la guerre barbare lancée par le Hamas et d'autres terroristes", a été approuvé par 412 oui (10 non).

Cet avocat et militant pour les valeurs "traditionnelles" de 51 ans, qui a appuyé les tentatives juridiques d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, a réussi à obtenir 220 voix lors du vote.

Le président Joe Biden l'a par ailleurs exhorté à faire voter "rapidement" l'aide à Israël et à l'Ukraine, en guerre respectivement contre le Hamas et la Russie, et à oeuvrer pour éviter un "shutdown" - cette paralysie de l'administration fédérale qui pourrait intervenir mi-novembre si un budget n'est pas adopté.