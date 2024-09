Six corps d'otages retrouvés dans la bande de Gaza, dont un Américain, annonce Joe Biden

Les corps de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien ont été retrouvés dans la bande de Gaza, dont celui de l'Israélo-Américain Hersh Goldberg-Polin, a annoncé samedi soir le président américain Joe Biden.

"Plus tôt dans la journée (samedi, NDLR), dans un tunnel sous la ville de Rafah, les forces israéliennes ont récupéré six corps d'otages détenus par le Hamas", dont celui de Hersh Goldberg-Polin, a expliqué M. Biden dans un communiqué, en se disant "dévasté et indigné".