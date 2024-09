Six corps d'otages retrouvés dans un tunnel à Gaza, dont un Américain: Joe Biden "dévasté" promet d'agir

Partager:

Les corps de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël ont été retrouvés dans la bande de Gaza, selon l'armée israélienne et le président américain Joe Biden, qui a promis d'oeuvrer pour la libération de ceux toujours retenus.

L'armée israélienne a annoncé ce dimanche avoir identifié les corps de six otages ramenés de Gaza en Israël, parmi lesquels deux femmes et quatre hommes dont un Israélo-Américain. "L'armée et le Shin Bet ont localisé hier et récupéré les corps des otages Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino d'un tunnel dans la zone de Rafah dans la bande de Gaza", a annoncé l'armée dans un communiqué. Cinq d'entre eux avaient été enlevés au festival de musique techno Nova par les commandos du Hamas lors de l'attaque meurtrière du 7 octobre. Les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes

En évoquant Hersh Goldberg-Polin, Joe Biden s'est dit "dévasté et indigné" samedi soir dans un communiqué. "Ne vous y trompez pas, les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes. Et nous continuerons à travailler 24 heures sur 24 pour parvenir à un accord qui garantisse la libération des otages restants", a affirmé le président américain. Il a perdu son bras en aidant des amis et des étrangers "Hersh faisait partie des innocents brutalement attaqués alors qu'ils assistaient à un festival de musique pour la paix en Israël le 7 octobre. Il a perdu son bras en aidant des amis et des étrangers lors du massacre sauvage perpétré par le Hamas", a détaillé le président américain, en précisant qu'il avait alors 23 ans. Evoquant les parents du jeune homme, Jon et Rachel, qui "ont défendu sans relâche et de manière irrépressible leur fils et tous les otages détenus dans des conditions inadmissibles", il a confié "les admire(r) et partage(r) leur chagrin plus profondément que les mots ne peuvent l'exprimer". La nouvelle de sa mort me brise le coeur

M. Biden a assuré avoir "travaillé sans relâche pour que leur Hersh bien-aimé leur parvienne sain et sauf": "la nouvelle de sa mort me brise le coeur". Lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre, 251 personnes ont été enlevées en Israël et emmenées à Gaza. Cette vaste attaque a entraîné côté israélien la mort de 1.199 personnes, majoritairement des civils, selon des données officielles. Israël a juré de détruire le Hamas, un mouvement qu'il qualifie de terroriste, à l'instar des Etats-Unis et de l'Union européenne. Les représailles israéliennes ont fait au moins 40.691 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, provoqué un désastre humanitaire et sanitaire et déplacé la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants. D'après l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs. La Défense civile y a recensé samedi encore une quarantaine de morts dans des frappes israéliennes.