Six corps d'otages retrouvés dans un tunnel à Gaza: "Nous vous traquerons," assure Netanyahu

Les corps de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël ont été retrouvés dans la bande de Gaza, selon l'armée israélienne et le président américain Joe Biden, qui a promis d'oeuvrer pour la libération de ceux toujours retenus.

Une campagne anti-polio a par ailleurs été officiellement lancée dans la bande de Gaza où une guerre oppose depuis bientôt 11 mois Israël au Hamas. L'ONU y a annoncé des "pauses humanitaires", mais ses contours restent incertains.

"L'armée et le Shin Bet (sécurité intérieure) ont localisé hier et récupéré les corps des otages Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino d'un tunnel dans la zone de Rafah dans la bande de Gaza", a annoncé ce dimanche l'armée israélienne dans un communiqué. Joe Biden avait annoncé plus tôt la découverte des six corps, dont celui de l'Israélo-Américain Hersh Goldberg-Polin, se disant "dévasté".

Tués de sang-froid par le Hamas juste avant qu'on arrive à eux

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a affirmé que les otages avaient été "tués de sang-froid par le Hamas juste avant qu'on arrive à eux". Parlant du Hamas, M. Netanyahu a estimé que "celui qui tue des otages ne veut pas d'un accord" sur un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens."Nous vous poursuivrons, nous vous attraperons et nous réglerons votre compte", a-t-il lancé à l'adresse des dirigeants du Hamas.