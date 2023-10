Six dessins de Schiele volés par les nazis bientôt aux enchères

Six dessins de l'artiste autrichien Egon Schiele, récemment restitués aux héritiers du collectionneur juif tué par les nazis Fritz Grünbaum, seront vendus aux enchères à New York en novembre, a annoncé la maison Christie's dans un communiqué jeudi.

Le 20 septembre dernier, le parquet de Manhattan à New York avait annoncé que plusieurs institutions culturelles prestigieuses, dont le Musée d'art moderne de New York (MoMA), la Morgan Library de New York, le Musée d'art de Santa Barbara (Californie), ou la collection Ronald Lauder avaient accepté de rendre sept oeuvres de l'artiste, figure de l'expressionnisme autrichien.