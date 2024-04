Six mois après les séismes, des élèves afghans toujours sans école

Les habitations fragiles en terre séchée, juchées sur un plateau poussiéreux, du village de Kashkak ont été soufflées par les trois séismes qui en octobre avaient, selon l'ONU, fait plus de 1.500 morts et détruit plus de 63.000 habitations dans cette province d'Hérat.

Dans un conteneur ou sous une tente, sans livre ni cahier et parfois avec un instituteur pour plusieurs classes: près de six mois après les séismes dans l'ouest de l'Afghanistan, des milliers d'écoliers attendent toujours la reconstruction.

L'école locale a aussi été anéantie. Et six mois plus tard, elle n'a toujours pas été reconstruite. "Nous n'avons aucun livre ni cahier pour étudier et écrire", constate tristement Sefatullah, 11 ans.

A Kashkak, dans le district de Zindah Jan, quatre enfants ont été tués dans l'effondrement de l'école, souligne Mohammad Dawood, un enseignant. Maintenant, il donne ses cours sous une tente portant un logo de l'Unicef.

Il est seul pour enseigner à six classes, formées d'écoliers venant de deux villages. "Certains jours, quand il y a du vent ou de la pluie, c'est très compliqué", constate-t-il. "On ne peut pas rester dans cette situation encore bien longtemps."