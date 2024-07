Six morts dans les inondations qui ont frappé l'Inde et le Bangladesh

Six personnes ont trouvé la mort dans les inondations et pluies diluviennes qui ont frappé le nord-est de l'Inde et du Bangladesh voisin, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Au Bangladesh, deux personnes, dont un réfugié rohingya, ont péri dans des glissements de terrain déclenchés par les fortes pluies, a déclaré à l'AFP le commandant de police Jahirul Hoque Bhuiyan.