Six policiers tués par un groupe djihadiste en Iran

Six policiers iraniens ont été tués mardi dans la région troublée du Sistan-Baloutchistan (sud-est) par un groupe djihadiste qui avait déjà revendiqué une attaque meurtrière début avril, selon des médias locaux.

Les auteurs de l'attaque ont ouvert le feu sur deux véhicules dans lesquels se trouvaient les policiers près de la ville de Saravan, à proximité des frontières avec le Pakistan et l'Afghanistan, a indiqué l'agence Tasnim. Six d'entre eux ont été tués et un autre a été blessé.

Cette attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste Jaish al-Adl (Armée de la Justice en arabe), basé au Pakistan, selon Tasnim.