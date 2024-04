Snapchat reprend son souffle

Ses revenus ont ainsi progressé de 21% sur un an, d'après son communiqué de résultats publié jeudi, un niveau de croissance bien supérieur aux attentes du marché et même à celles de l'entreprise californienne.

Le groupe n'a pas dégagé de profits, mais il a quand même réduit ses pertes à 305 millions de dollars, au lieu de 329 millions à la même période l'année dernière.

"La valeur que nous apportons à notre communauté et à nos partenaires publicitaires s'est traduite par une amélioration des performances financières", s'est félicité le patron Evan Spiegel, cité dans le communiqué.

Il assure que Snap "compte de plus en plus" pour des annonceurs de toutes tailles, grâce à son "audience conséquente, en pleine croissance et qui représente un marché difficile à atteindre", "son environnement sans danger pour les marques" et ses "solutions publicitaires complètes ".