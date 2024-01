Snoop Dogg sera commentateur des Jeux olympiques de Paris pour NBC

Le rappeur américain Snoop Dogg, connu pour des morceaux comme "Drop it like it's hot", sera commentateur durant les jeux olympiques de Paris pour la NBC, a annoncé mardi le groupe audiovisuel américain.

L'artiste de 52 ans s'était déjà prêté à l'exercice aux côtés de l'humoriste Kevin Hart durant les jeux olympiques de 2021 à Tokyo pour le programme "Olympic Highlight with Kevin Hart and Snoop Dogg" pour la chaîne de télévision Peacock, membre du groupe NBC. Leurs commentaires comiques sur les vêtements ont particulièrement été appréciés par le public.

"Plus jeune, je regardais les Jeux olympiques et je trouvais ça chouette de voir comment des athlètes incroyables donnaient le meilleur d'eux-mêmes. C'est une célébration de la compétence, du dévouement et de la poursuite de la grandeur", a réagi Snoop Dogg. "Ce seront les Jeux olympiques les plus épiques de tous les temps."

En novembre, le rappeur a enregistré des vidéos promotionnelles pour les Jeux mettant en scène des athlètes américains.

Le rappeur, également célèbre pour sa consommation de marijuana, a vendu des millions d'albums, s'est produit sur scène durant la mi-temps du Superbowl et est apparu dans une dizaine de films. Il a également porté la casquette de présentateur, notamment pour la version américaine de l'Eurovision.