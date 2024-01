Soixante-quatre morts après le séisme du Nouvel An, la pluie complique les secours

Les autorités appellent à la prudence en raison des fortes pluies qui s'abattent depuis mercredi matin et leurs conséquences dans toute la péninsule de Noto dans le département d'Ishikawa, une bande de terre longue et fine qui pénètre dans la mer du Japon. "Soyez vigilants concernant les glissements de terrain jusqu'à mercredi soir", a averti l'agence météorologique japonaise (JMA).

Certaines zones ont été rendues instables par le principal séisme qui s'est produit le jour du Nouvel An, atteignant une magnitude de 7,5 selon l'Institut américain de géophysique (USGS) et 7,6 selon la JMA. Mais aussi par plusieurs centaines de répliques - certaines fortes également - depuis ce tremblement de terre, et le tsunami qui a suivi lundi.

Des milliers de bâtiments de la péninsule de Noto ont été entièrement ou partiellement détruits par la catastrophe et peuvent encore l'être par les répliques, ce qui rend les opérations de sauvetage délicates. A chaque alerte, les secouristes doivent évacuer les décombres en urgence.

Plus de 31.800 personnes sont réfugiées dans des centres d'hébergement installés dans les différents villages, selon les autorités, et près de 34.000 foyers sont toujours sans électricité dans le département d'Ishikawa. Plus de 115.000 foyers sont par ailleurs privés d'eau courante, a souligné mercredi le gouvernement japonais.