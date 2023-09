Somalie: le gouvernement demande trois mois de "pause" dans le retrait de troupes de l'UA

Une source diplomatique a confirmé l'authenticité de la lettre et une autre source proche du dossier a également indiqué à l'AFP qu'une telle demande avait été formulée par le gouvernement somalien.

L'AFP a contacté plusieurs responsables gouvernementaux, qui n'ont fait aucun commentaire.

Cette deuxième phase de retrait, de 17.626 à 14.626 hommes, doit intervenir au 30 septembre, selon le calendrier prévu dans une résolution de l'ONU donnant mandat à l'Atmis, qui a succédé en avril 2022 à l'Amisom.

Le gouvernement somalien mène depuis plus d'un an une offensive militaire dans le centre du pays qui a permis de "libérer des villes, des villages et des routes d'approvisionnement cruciales", souligne le conseiller à la sécurité nationale dans la lettre.