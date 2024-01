Somalie: recherches pour localiser des passagers d'un hélicoptère "otages" des shebab

Selon un mémo interne de l'ONU consulté mercredi par l'AFP, un hélicoptère menant une évacuation médicale, avec à son bord neuf passagers et membres d'équipage, a été contraint à un "atterrissage forcé" près de Gadoon, à 65 kilomètres de Hindhere, dans l'Etat du Galmudug.

Cette note évoquait six passagers potentiellement pris en otage par les shebab, un tué et deux autres ayant réussi à fuir. Le personnel était constitué de sous-traitants et non de personnel de l'ONU.

"Il a été confirmé que les militants shebab ont pris en otage plusieurs membres du personnel de l'engin. Nous pensons qu'ils les détiennent dans la région de Hindhere", a déclaré à l'AFP le capitaine Abdusalam Mohamed.