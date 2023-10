Somalie: six morts dans un attentat suicide à l'entrée de Mogadiscio

Six personnes, dont deux civils, ont été tuées et neuf autres blessées samedi dans un attentat suicide sur un poste militaire avancé dans les faubourgs de la capitale somalienne Mogadiscio, a annoncé la police.

Chassés des principales villes en 2011-2012, ils restent implantés dans de vastes zones rurales du centre et du sud du pays, d'où ils mènent régulièrement des attentats contre des cibles sécuritaires, politiques et civiles.

Des forces gouvernementales et des milices claniques, soutenues par la force de l'Union africaine et des frappes aériennes américaines, mènent depuis plus d'un an une offensive militaire dans le centre du pays, qui a permis de reprendre des territoires. Malgré ces revers, les shebab ont continué à mener des attentats meurtriers.