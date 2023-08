Sommé par SMS, un journaliste turc regagne sa prison pour la 5e fois

"Je continuerai à écrire à l'intérieur, je continuerai à me battre pour la vérité. Continuez à vous battre", a déclaré le journaliste, souriant, avant de se mettre en route.

Ancien rédacteur en chef de Oda TV et contributeur au quotidien Cumhuriyet, Baris Pehlivan, 40 ans, a été condamné pour violation de la loi sur les services secrets à trois ans et neuf mois de prison en 2021, puis libéré une première fois après six mois de détention.

Déjà incarcéré à quatre reprises et remis en liberté conditionnelle, parfois après une journée ou deux de détention, il est accusé d'avoir rapporté en 2020 la mort d'un officier du renseignement turc en Libye, où Ankara avait apporté son soutien à un gouvernement reconnu par l'ONU.

Ce décès n'a jamais été démenti par les autorités turques.