Sommet du Mercosur en Argentine, appel à une relation plus équilibrée avec l'UE

Un sommet du Mercosur s'est ouvert lundi en Argentine sur un appel à une relation plus équilibrée avec l'Union européenne, au moment où celle-ci soulève des exigences environnementales avant de signer un accord commercial avec le bloc latino-américain.

Le Mercosur, alliance entre Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay, a conclu un accord avec l'UE en 2019 après plus de 20 ans de négociations complexes, mais le pacte n'a pas été ratifié, en partie en raison des préoccupations européennes concernant les politiques environnementales de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro (2019-2022).

"L'approfondissement de la relation entre (les deux blocs) est une politique nécessaire dans un contexte international de conflit et d'incertitude croissante", a poursuivi le ministre argentin.

Mais, a-t-il souligné, "pour concrétiser ces potentialités et pour que l'accord ait de bons résultats pour les deux parties, il est nécessaire de travailler et d'actualiser les textes de 2019". Selon lui, "tel qu'il a été conclu, (l'accord) reflète un effort inégal entre des blocs asymétriques et il ne répond pas au contexte international actuel".