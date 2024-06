Sommet sur l'Ukraine: Zelensky déçu de l'absence d'engagement de "certains dirigeants mondiaux"

La Chine a indiqué que son président Xi Jinping n'y participerait pas et le président américain Joe Biden ne s'est pas encore engagé.

Le dirigeant ukrainien a rencontré Lloyd Austin en marge du Dialogue Shangri-La, forum qui réunit des responsables du monde entier et notamment les ministres américain et chinois de la Défense.

Plus d’une centaine de pays et d’organisations se sont engagés à participer à ce Sommet prévu en juin en Suisse, a indiqué M Zelensky et il a exhorté les pays de la région Asie-Pacifique à s’y joindre.

La Chine a estimé vendredi qu'il lui serait "difficile" de participer à ce Sommet si la Russie n'y est pas conviée, une déclaration approuvée par Moscou.

"Il existe un décalage évident entre d'un côté les dispositions prises pour la conférence et de l'autre les demandes de la Chine et les attentes générales de la communauté internationale, ce qui rend difficile la participation de la Chine", a déclaré vendredi Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.