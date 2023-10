Sommet UE: après un accord sur la migration, nouvelle fronde de Varsovie et Budapest

Le gouvernement nationaliste populiste polonais, à dix jours d'élections législatives qui s'annoncent serrées, a réaffirmé jeudi son désaccord avec le texte, fustigeant un "diktat de Bruxelles et Berlin".

Les dirigeants des Vingt-Sept sont réunis vendredi à Grenade, dans le sud de l'Espagne, pour un sommet qui s'annonce dominé par le brûlant dossier migratoire, deux jours après un accord sur une réforme à laquelle s'opposent farouchement Varsovie et Budapest.

Le sujet de l'immigration, l'un des plus épineux entre les Vingt-Sept, a été mis à l'agenda de ce sommet informel à la suite de l'afflux de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa, qui a rappelé l'urgence d'une réponse européenne.

- Meloni satisfaite -

Ce règlement, dernière pièce du Pacte asile et migration de l'UE qui doit encore faire l'objet de négociations avec le Parlement européen, a été agréé par les Etats membres à la majorité qualifiée. Pologne et Hongrie ont voté contre, tandis que l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque se sont abstenues.

La Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni a pour sa part exprimé sa satisfaction. "La perception et les ambitions de l'Europe en matière migratoire sont en train d'évoluer vers une ligne plus pragmatique de légalité, de volonté de combattre les trafiquants, de vouloir stopper l'immigration illégale", a-t-elle estimé jeudi.