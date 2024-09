Son immeuble s'effondre lors du séisme en Turquie: un entrepreneur condamné à 865 ans de prison

Le bâtiment de 14 étages, situé dans la grande ville d'Adana, s'était effondré sous l'effet du tremblement de terre de magnitude 7,8, survenu à 04 h 17 du matin, qui a fait plus de 53.500 morts en Turquie et près de 6.000 en Syrie voisine. Un seul de ses résidents avait survécu.

De graves insuffisances

Selon la presse turque, l'entrepreneur, Hasan Alpargün, condamné vendredi pour "avoir causé la mort et des blessures de plus d'une personne avec une intention possible", avait fui vers la République turque de Chypre-Nord (RTCN) le jour du séisme, avant de se rendre à la police une semaine plus tard.