Sortie mondiale dans les cinémas pour le film-concert de Taylor Swift

Le film-concert sur la tournée triomphale de la star américaine de la pop Taylor Swift, qui s'annonce déjà comme un événement dans les cinémas des Etats-Unis le 13 octobre, sortira le même jour dans le monde entier, ont annoncé mardi le distributeur AMC et la chanteuse.

La chaîne de cinémas AMC précise que "Taylor Swift: The Eras Tour", sera joué dans tous les cinémas de sa filiale européenne Odeon, présente notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, Italie et Espagne, et qu'elle est en train de négocier des accords avec d'autres exploitants, en visant l'objectif d'une diffusion dans 100 pays.