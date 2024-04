Soudan du Sud: l'aide de l'Onu bloquée à cause d'une nouvelle taxe sur les poids lourds

Les camions fournissant l'aide humanitaire urgemment nécessaire au Soudan du Sud ont été bloqués dans leurs dépôts et à un poste-frontière à cause d'une nouvelle taxe sur les poids lourds, a indiqué mercredi la mission de l'Onu dans le pays (UNMISS).

Le ministère du Commerce du pays d'Afrique de l'Est a instauré cette semaine une nouvelle taxe de 300 dollars sur chaque camion transportant des biens qui entre ou sort du pays.

"Nous poursuivons les contacts intensifs au plus haut niveau afin de résoudre le problème", a indiqué à l'AFP la porte-parole de la mission, Priyanka Chowdhury.

Le Soudan du Sud, un des pays les plus pauvres de la planète malgré ses richesses pétrolières, vit une histoire tourmentée depuis son indépendance en 2011 et est en proie à une des plus graves crises humanitaires au monde.

La jeune nation fragile est accablée par l'anarchie, l'explosions des violences interethniques, les chamailleries politiques chroniques et les catastrophes naturelles.