Soudan: le chef de l'ONU appelle à un cessez-le-feu pendant le ramadan

"Dans quelques jours commencera le mois sacré du ramadan. Je lance donc ici et maintenant l'appel suivant: j'appelle toutes les parties en présence au Soudan à faire honneur aux valeurs portées par le ramadan en cessant les hostilités pour toute sa durée", a déclaré Antonio Guterres lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York.

Relayant son appel, une résolution est en cours de discussions au sein du Conseil, et les Britanniques, à l'origine du texte, espèrent un vote vendredi.

"Cette cessation des hostilités doit conduire à faire définitivement taire les armes dans l'ensemble du pays et permettre au peuple soudanais de s'engager résolument sur la voie d'une paix durable", a-t-il ajouté, craignant que le conflit conduise à "déstabiliser de façon catastrophique l'ensemble de la région, du Sahel à la Corne de l’Afrique en passant par la mer Rouge".

Il demande également aux belligérants de permettre "un accès humanitaire total, rapide, sûr, et sans entrave, y compris via les frontières et à travers les lignes de front".

Les combats, qui font rage depuis le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohammed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire, ont fait des milliers de morts et quelque 8 millions de déplacés -- la plus importante crise de déplacement de populations au monde.

Si la plupart des membres du Conseil ont soutenu jeudi l'appel à un cessez-le-feu durant le ramadan, certaines délégations se sont montrées plus réservées, notamment la Chine et la Russie.