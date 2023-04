Soudan: les combats font rage pour le deuxième jour, 56 civils tués

La communauté internationale, qui a assisté impuissante au coup d'Etat d'octobre 2021 et n'est pas parvenue depuis à convaincre les généraux de signer un plan de sortie de crise, multiplie les appels au cessez-le-feu. La Ligue arabe se réunit en urgence à 09H00 GMT au Caire, à l'appel de l'Egypte et de l'Arabie saoudite, deux acteurs influents au Soudan.

Les combats continuent de faire rage pour la deuxième journée consécutive dimanche à Khartoum où de violents affrontements opposent les camps de deux généraux aux commandes du Soudan depuis leur putsch en 2021, faisant 56 morts parmi les civils et 600 blessés.

Le matin, des combats à l'arme lourde opposaient militaires et paramilitaires dans la banlieue nord de la capitale, ainsi que dans le sud de Khartoum, ont rapporté des témoins. Partout dans la capitale, des hommes en treillis, armes en main, déambulaient dans des rues vides de tout civil, alors des colonnes de fumée s'élèvent depuis samedi du centre-ville où se trouvent les principales institutions du pouvoir.

Les violences se poursuivent dimanche matin. Les rues désertes de Khartoum sont envahies d'une forte odeur de poudre après que des explosions et des tirs ont retenti toute la nuit. Les militaires avaient prévenu dans la soirée sur Facebook: "L'armée de l'air va mener des opérations pour en finir avec les milices rebelles du Soutien rapide, les civils doivent rester chez eux".

Les divisions entre le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée, et le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des Forces de soutien rapide (FSR) - des milliers d'ex-miliciens de la guerre du Darfour devenus supplétifs officiels des troupes régulières - ont dégénéré en violences samedi matin dans les rues de ce pays de 45 millions d'habitants, parmi les plus pauvres au monde, déchiré par la guerre durant des décennies.

- Tirs d'artillerie -

Des témoins ont également fait état de tirs d'artillerie à Kassala, dans l'est côtier du pays.

Selon des médecins prodémocratie, 56 civils ont été tués, pour plus de la moitié à Khartoum et dans ses banlieues, tandis que des "dizaines" de militaires et paramilitaires sont morts sans qu'aucun bilan précis ne soit disponible. En outre, environ 600 personnes.