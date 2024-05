Soudan: l'ONU fait état de tirs à l'"arme lourde" à el-Fasher

"L'usage d'armes lourdes et des attaques dans des zones densément peuplées dans le centre et les alentours d'el-Fasher" font "de nombreuses victimes", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur X, appelant "toutes les parties" à épargner la ville.

Ces violences "menacent la vie de plus 800.000 personnes vivant" dans cette ville, a-t-elle rappelé.

Depuis plus d'un an, le Soudan est en proie à une guerre entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo.

La guerre a fait des dizaines de milliers de morts. A el-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, 10.000 à 15.000 personnes ont été tuées, selon l'ONU.