Soudan: nouveaux combats à Khartoum et au Darfour

Des combats opposant l'armée aux paramilitaires depuis près de quatre mois au Soudan ont eu lieu lundi dans différents quartiers de Khartoum et dans une région du Darfour, ont rapporté des habitants de ce pays pauvre d'Afrique de l'Est.

Plusieurs sources ont fait état de massacres de civils et d'assassinats à caractère ethnique au Darfour, imputés aux paramilitaires et aux milices arabes alliées.

"En dépit des difficultés d'accès à l'hôpital de Nyala à cause des bombardements, nous avons reçu dimanche 66 blessés dont six sont décédés", a précisé à l'AFP une source médicale de la deuxième ville du Soudan.

De l'autre côté de la frontière, à Adré, ville de l'est du Tchad "plus de 358.000 réfugiés sont arrivés" depuis le début du conflit le 15 avril, d'après Médecins sans frontières.

L'ONG tire la sonnette d'alarme sur ces camps qui ne sont "pas prêts à accueillir toutes les personnes qui y ont été relogées. Elles sont donc exposées au soleil et à la pluie, et ne disposent pas de suffisamment de nourriture, d'eau et même de matériel de cuisine. Les besoins sont énormes et les ressources très limitées", a expliqué Susanna Borges, coordinatrice d'urgence de MSF au Tchad.

Le conflit au Soudan a fait au moins 3.900 morts en près de quatre mois.