Soudan: un avion avec plus de 100 évacués a atterri aux Pays-Bas

Au total, une centaine de ressortissants néerlandais ont été évacués du Soudan, dont la moitié sur des vols néerlandais. Et 70 personnes de 14 autres nationalités différentes ont été évacuées sur des vols néerlandais, a rapporté M. Hoekstra.

Parmi les 104 évacués se trouvaient des ressortissants néerlandais et des personnes d'autres nationalités, a indiqué le ministère, sans donner plus de précisions.

Le cessez-le-feu de 72 heures conclu entre belligérants au Soudan sous l'égide des Etats-Unis était partiellement respecté mardi à Khartoum, tandis que les pays étrangers accélèrent les efforts pour évacuer leurs ressortissants de ce pays d'Afrique du Nord-Est en plein chaos.

Dix jours après le début des combats, plus de 459 personnes ont perdu la vie et plus de 4.000 ont été blessées, selon l'ONU.