Soupçons de traite d'êtres humains: un avion avec plus de 300 Indiens immobilisé dans la Marne

L'avion devait relier Dubaï au Nicaragua avec plus de 300 Indiens à bord: il a été immobilisé par les autorités françaises sur le tarmac d'un aéroport de la Marne et deux passagers ont été placés en garde à vue, sur fond de soupçons "de traite d'êtres humains".

Deux des passagers de ce vol ont été placés en garde à vue, a-t-il ajouté en début de soirée.

L'enquête est menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), qui cherche à "vérifier si des éléments viendraient corroborer" les soupçons de traite d'êtres humains, a ajouté le parquet.

"Des vérifications d'identité ont été effectuées sur les 303 passagers et sur les personnels navigants" par la police et la gendarmerie, qui procèdent aussi aux "vérifications des conditions et objectifs de transport des passagers", a-t-il précisé.