Sous Biden, les USA ont inscrit un nombre record d'entreprises chinoises sur liste noire

Le département américain du Commerce a ajouté jeudi six nouvelles structures à la liste noire, portant à 319 le nombre d'entreprises et de personnes inscrites par l'administration Biden. Ce nombre était de 306 sous l'ancien président Donald Trump.

La Chine a qualifié cette politique américaine de tentative de freiner son développement économique. "Les États-Unis devraient immédiatement corriger leurs erreurs et mettre fin à l'oppression déraisonnable des entreprises chinoises", a déclaré le porte-parole du ministère chinois du Commerce. Ce dernier a affirmé que la Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre les droits et intérêts de ses sociétés.

Le nombre croissant d'entreprises chinoises soumises à des restrictions sur l'exportation montre que le gouvernement américain utilise de plus en plus d'outils économiques pour atteindre ses objectifs en termes de politique étrangère. Les préoccupations en matière de sécurité nationale poussent également les États-Unis à sévir de plus en plus contre la Chine.