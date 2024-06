Sous-investir dans l'éducation coûte chaque année des milliards de dollars

Dans un rapport intitulé "Le prix de l'inaction: les coûts privés, sociaux et fiscaux des enfants et des jeunes qui n'apprennent pas", des experts de l'Organisation onusienne pour l'éducation, la science et la culture ont évalué à 10.000 milliards de dollars le coût mondial de la déscolarisation et des lacunes éducatives pour l'année 2030. Un chiffre "vertigineux", qui excède les PIB cumulés de la France et du Japon, deux des pays pourtant les plus riches au monde, observe la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay, dans un communiqué.

Le sous-investissement dans une éducation de qualité constitue un "cercle vicieux": "les personnes moins instruites ont moins de compétences. Les travailleurs sous-qualifiés gagnent moins. Les personnes à faible revenu paient moins d'impôts, ce qui signifie que les gouvernements ont moins de ressources à investir dans des systèmes d'éducation accessibles à tous", déroule Mme Azoulay.