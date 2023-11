Sous le feu des questions, les fils Trump tentent de faire bloc au tribunal

Donald Trump père et ses deux fils sont accusés par le parquet général de l'Etat de New York, en tant que dirigeants de la Trump Organization, d'avoir gonflé, à hauteur de milliards de dollars, les valeurs des actifs du groupe dans les années 2010 pour obtenir des prêts plus favorables auprès des banques et de meilleures conditions d'assurance.

Allure impeccable comme son frère aîné, en costume chic et cravate bleu argent, Eric Trump est venu déposer à la barre jeudi, et a immédiatement assuré qu'il n'avait "pas travaillé" sur les états financiers annuels de Donald Trump, sortes de photographies de sa fortune listant la valeur de ses propriétés, comme la Trump Tower et le gratte-ciel du 40 Wall Street à New York, la résidence "Seven Springs" dans sa grande banlieue ou encore des golfs.

Ces documents sont cruciaux pour l'accusation, pour qui les valeurs étaient gonflées de manière colossale, à hauteur de milliards de dollars, pour séduire les partenaires financiers.