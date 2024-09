Sri Lanka: le probable futur président de gauche promet de ne pas annuler l'accord avec le FMI

Selon des résultats partiels portant sur près de la moitié de suffrages exprimés rendus publics à la mi-journée par la commission électorale, ce marxiste repenti de 55 ans fait la course en tête avec un peu plus de 40% des voix.

"Nous n'annulerons pas le plan du FMI (...) notre volonté est de coopérer avec le FMI et d'introduire certains amendements", a déclaré à l'AFP Bimal Ratnayake, un membre du bureau politique du Front de libération du peuple (JVP).

Il devance nettement le chef de l'opposition au Parlement Sajith Premadasa (centre droit), 57 ans, crédité à ce stade de 33% des suffrages, et le sortant Ranil Wickremesinghe, 75 ans, qui n'en obtiendrait que 17%.

Tout au long de sa campagne, ADK, ainsi que le surnomme son camp, a dénoncé les élites "corrompues" responsables à ses yeux du chaos de 2022 et promis de réduire les impôts et les taxes sur les produits alimentaires et les médicaments qui pèsent sur la population.

"Je pense que cette élection marquera le plus grand tournant de l'histoire du Sri Lanka", a-t-il déclaré samedi, confiant, en votant dans la capitale Colombo.

- Austérité brutale -

Le Sri Lanka a connu en 2022 la pire crise économique de son histoire. Celle-ci a précipité la chute du président Gotabaya Rajapaksa, chassé de son palais par des manifestants en colère contre l'inflation et les pénuries.