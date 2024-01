Stanislas rappelé à l'ordre sur un "contournement" des règles de Parcoursup

Selon Mediapart, le fils aîné de la ministre de l'Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra, dans la tourmente depuis plus d'une semaine, figure parmi ces 38 élèves.

Le rapport relève que la pratique est "très isolée" parmi les lycées ayant des CPGE: "En 2023, sur plus de 600.000 lycéens ayant formulé des voeux dans Parcoursup, il y a seulement 41 candidats qui n'ont fait qu'un seul voeu" pour une CPGE dans l'établissement où ils sont en terminale et "38 sont des élèves de Stanislas".

Un courrier a été adressé le 17 janvier à Stanislas "pour lui rappeler ses engagements" à respecter la charte de Parcoursup, notamment de "respect des principes de +Liberté d’expression des vœux émis et de choix des propositions d’admission+ et de +non-discrimination, d’égalité de traitement, d’équité et de transparence+", précise le ministère.

"Il a été demandé au chef d’établissement de confirmer que toutes les dispositions sont prises en ce sens au sein de son établissement pour la session 2024 qui s’ouvre", a poursuivi le ministère qui ajoute qu'il "appréciera les actions à conduire en regard des réponses du chef d'établissement".

Le directeur de Stanislas Frédéric Gautier a affirmé dimanche sur BFMTV que "personne n'est lésé". Les élèves de Stanislas décident "eux-mêmes" du choix qu'ils font et "il y a largement de la place pour tous les autres élèves qui veulent postuler, donc il n'y a pas de délit d’initié", a-t-il poursuivi.