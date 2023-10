Stellantis vend trois usines à Dongfeng Motors et poursuit son retrait de Chine

DPCA est une coentreprise de Stellantis et Dongfeng Motors qui détient trois usines en Chine à Wuhan, Chengdu et Xiangyang.

Dongfeng Motors va donc racheter ces usines "pour poursuivre la fabrication de modèles Peugeot et Citroën en plus de leurs propres modèles et gérer les ventes des marques Peugeot et Citroën en Chine", a indiqué Stellantis, confirmant une information de Bloomberg.